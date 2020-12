Nog meer blauw-zwart transfernieuws: Stefano Denswil staat zeer dicht bij terugkeer naar Club Brugge

Eerder vandaag maakte Club Brugge al bekend dat spits Bas Dost officieel de Brugse rangen vervoegt. Nu blijkt dat Stefano Denswil allicht terugkeert naar blauw-zwart. De 27-jarige verdediger verliet in juli 2019 Club Brugge voor het Italiaanse Bologna, maar zou nu op huurbasis tot het einde van het seizoen terugkeren naar blauw-zwart. De Nederlander legde nog geen medische tests af.

In de zomer van 2019 betaalde Bologna nog ongeveer zes miljoen euro aan Club Brugge voor de Nederlander Denswil. De centrale verdediger kwam dit seizoen echter nog maar zeven keer - meestal korte invalbeurten- in actie in Italië. Vorig seizoen kwam hij nochtans wel zeer regelmatig in actie bij Bologna en startte hij 27 keer in de basis.

In Brugge hoopt Denswil allicht meer aan spelen toe te komen en moet hij de concurrentie aangaan met de andere beschikbare verdedigers centraal achterin: Simon Deli, Brandon Mechele en Odilon Kossounou.

Tussen januari 2015 en juli 2019 verdedigde Denswil al de kleuren van de Club Brugge. In totaal speelde hij al 177 wedstrijden in het shirt van blauw-zwart en scoorde hij zelfs al tien keer. Hij won ook twee keer de landstitel, een keer de beker en een keer de supercup in België.

Na Bas Dost komt dus ook Stefano Denswil allicht het Nederlandse legioen bij Club Brugge versterken. Met Noa Lang en Ruud Vormer telt Club zo al vier Nederlanders.