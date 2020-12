Recordaantal spelers test positief op COVID-19 in de Premier League

Een recordaantal van achttien spelers heeft bij de meest recente testronde in de Premier League positief getest op het coronavirus. Dat bevestigde de Premier League dinsdag. Manchester City is zeker één van de getroffen clubs. De competitiewedstrijd van maandag tegen Everton werd uitgesteld na vijf besmettingen in de spelersgroep van de Citizens.

Everton was niet opgezet met de afgelasting van die partij. De Toffees vonden dat die beslissing wel erg laat viel, pas vier uur voor de wedstrijd. De club eist nu volledige openheid over de redenen van die beslissing.

In totaal nam de Premier League tussen 21 en 27 december 1.479 coronatests af. 18 daarvan bleken dinsdag positief. Dat is het hoogste aantal sinds de start van de controles. Het vorige recordcijfer was 16, dat werd opgetekend tussen 9 en 15 november.

(belga)