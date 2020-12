Vrouw bewusteloos door CO-vergiftiging in Elsene

Brussel / Elsene - In de Brusselse gemeente Elsene is dinsdag een vrouw onwel geworden door een CO-vergiftiging. Het slachtoffer moest overgebracht worden naar het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek voor een zuurstoftherapie. Oorzaak van de intoxicatie was een slecht werkende boiler in een hermetisch afgesloten badkamer. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Omstreeks 10.55 uur kwam vanuit de Giststraat in Elsene een noodoproep omdat iemand onwel was geworden in de badkamer van een ééngezinswoning. Toen de brandweer en de ziekwenwagen aankwamen, was de politie al ter plaatse. De agenten hadden de vergrendelde deur van de badkamer geforceerd en er een bewusteloze dame werd aangetroffen. De vrouw werd, onder MUG begeleiding, overgebracht naar het ziekenhuis en vervolgens naar het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek gebracht voor een zuurstoftherapie. Twee andere personen werden voor een grondige controle ook overgebracht naar een hospitaal.

“De oorsprong van de CO-intoxicatie was een slecht werkende boiler met een slechte afvoer van de verbrandingsgassen in een hermetisch afgesloten badkamer”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Overal in de woning en vooral in de badkamer werden hoge CO-waarden gemeten. Boiler en gasteller werden afgesloten en de woning werd grondig geventileerd.”

Erkende technieker

“We willen nogmaals de nadruk leggen op het belang van het laten plaatsen van een goedgekeurd apparaat door een erkende technieker”, gaat de woordvoerder verder. “Dat apparaat moet nagezien en onderhouden worden door een bevoegde technieker en, indien het een gasbrander betreft, moet tweejaarlijks gecontroleerd worden. De afvoer van de verbrandingsgassen dient eveneens nagezien te worden. Een goede ventilatie en aanvoer van verse lucht moeten worden verzekerd.”