36.908.000 euro: zoveel kost de monarchie ons in 2021 (en ja, het is een besparing)

Het koningshuis zal ons volgend jaar 342.000 euro minder kosten dan in 2020. De dotaties aan de leden van de koninklijke familie stijgen licht, hun activiteiten – vervoer, beveiliging, onderhoud van de paleizen – kosten minder. Kostprijs van de monarchie in 2021: net geen 37 miljoen euro, of 3,21 euro per Belg.