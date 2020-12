Bondsprocureur eist vier speeldagen schorsing voor Maximiliano Caufriez (STVV): “Fysieke integriteit werd in gevaar gebracht”

Bondsprocureur Ebe Verhaegen eist vier speeldagen schorsing voor Maximiliano Caufriez (STVV). Drie speeldagen voor de fout op Gavory in de wedstrijd tegen Standard en één speeldag met uitstel die hij nog had staan na een eerdere schorsing. “Er zijn geen verzachtende omstandigheden mogelijk”, zegt Verhaegen. “De fysieke integriteit van de tegenstander werd in gevaar gebracht en er is sprake van een hoge intensiteit.”