Terugkeer door de grote poort? Deur staat op een kier voor terugkeer Zlatan Ibrahimovic bij Zweden: “Dialoog wordt verdergezet”

De Zweedse bondscoach Janne Andersson sluit niet uit dat Zlatan Ibrahimovic terugkeert bij de Zweedse nationale ploeg, zo vertelt hij dinsdag in een interview met de krant Dagens Nyheter.

Het tweetal zat onlangs rond de tafel om een eventuele terugkeer van Ibrahimovic bij de Zweedse nationale elf te bespreken en die gesprekken krijgen nog een vervolg, zo bekende de bondscoach.

De bal was aan het rollen gegaan toen Ibra vorige maand in de media verkondigde dat hij het miste om het Zweedse nationale shirt te dragen. Enkele dagen later zat Andersson al op een vliegtuig naar Milaan, met naast hem Hakan Sjostrand, secretaris-generaal bij de bond. “Ik nam de eerste vlucht naar Milaan omdat ik ook snel terug thuis wou zijn voor de verjaardag van mijn vrouw”, gaf Andersson als uitleg. “De meeting zelf verliep uitstekend en we hebben afgesproken dat we de dialoog zullen voortzetten. Ik weet dus niet of Zlatan zal terugkeren, of wanneer dat zou zijn. De uiteindelijke beslissing om hem al dan niet op te roepen, ligt evenwel bij mij.”

Ibrahimovic stopte na het EK in 2016 bij de nationale ploeg. Zijn laatste interland speelde hij tegen de Rode Duivels (0-1 nederlaag). De 39-jarige aanvaller van AC Milan is met 62 doelpunten topschutter aller tijden voor Zweden, dat geplaatst is voor het EK van komende zomer. De eerstvolgende selectie die er moet gemaakt worden volgt in maart, voor de start van de WK-kwalificatiecampagne tegen Georgië en Kosovo.