Man die aanslag pleegde op Duitse synagoge krijgt definitief levenslang

De veroordeelde van de aanslag op de synagoge in het Duitse Halle is binnen de termijn van een week niet in beroep gegaan tegen zijn veroordeling. Daarmee is zijn levenslange gevangenisstraf definitief, zo heeft een woordvoerder van de rechtbank in Naumburg dinsdag aangekondigd.

Op 21 december had het hof van beroep van Naumburg de 28-jarige Duitser veroordeeld tot levenslange celstraf voor een dubbele moord en een meervoudige poging tot moord. De rechter stelde ook de bijzondere ernst van de schuld vast. Daardoor is het zo goed als uitgesloten dat de dader na vijftien jaar cel vervroegd kan vrijkomen. Die regeling is bedoeld om de samenleving te beschermen tegen misdadigers die hun eigenlijke straf al hebben uitgezeten, maar die nog altijd als gevaarlijk gelden.

Twee anderen hebben wel nog beroep aangetekend tegen het vonnis. Het gaat om een exploitant van een getroffen kebabzaak en een voorbijganger die werd geraakt. Zij willen ook erkenning als slachtoffers van een moordpoging. Ze hebben gezamenlijk beroep aangetekend om de juridische beoordeling aan te vechten. Dat zal echter niet veel veranderen aan de straf in het algemeen, aldus de woordvoerder van de regionale rechtbank.

Stephan Balliet, een 28-jarige Duitse man, trok op 9 oktober 2019 gewapend met vuurwapens, explosieven en molotovcocktails naar de synagoge in Halle. Hij wilde tijdens een bijeenkomst voor Jom Kippoer een bloedbad aanrichten in de synagoge, maar slaagde er niet in het gebouw binnen te dringen. Daarop schoot hij een veertigjarige vrouw op straat dood en een twintigjarige klant van een kebabzaak. De man filmde de aanslag met een helmcamera en streamde het drama live op het internet. De politie kon hem uiteindelijk overmeesteren.