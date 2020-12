Vete om achternaam van ongeboren kind mondt uit in raid met knuppel: man (54) nog steeds in ziekenhuis

Mechelen -

Twee van de vier daders van de brutale raid op een woning op de Liersesteenweg in Mechelen blijven nog minstens een maand aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. Bij de inval op kerstdag in het huis werd een 54-jarige man zwaar toegetakeld met een honkbalknuppel. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis. De verdachten worden beticht van moordpoging.