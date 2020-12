Portugal niet te spreken over jachtpartij van Spanjaarden: meer dan 500 herten en zwijnen gedood

In Portugal is de regering niet te spreken over een jachtpartij van zestien Spanjaarden. Daarbij werden meer dan vijfhonderd herten en everzwijnen gedood. De beelden van de dode dieren circuleren intussen op sociale media en leiden tot grote verontwaardiging. “Dit is een milieumisdaad”, klinkt het.

De jachtpartij vond plaats op 17 en 18 december in Azambuja, een plaats nabij Lissabon. Zestien Spaanse jagers trokken er naar het erkende jachtgebied Torrebela, waar het jagen op individuele dieren is toegestaan. Het gaat om een ommuurd gebied van meer dan 11.000 hectare, maar net dat stuit de Portugese minister van Milieu João Fernandes tegen de borst. Omdat de 540 dieren geen schijn van kans maakten en ze allemaal gedood werden, spreekt de minister openlijk over “moord” en een “gemene milieumisdaad”. “Het willekeurig slachten van dieren heeft niets te maken met de jacht, iets dat wordt gezien als een methode om de biodiversiteit in stand te houden”, aldus Fernandes.

Beelden van de tweedaagse jachtpartij circuleerden enkele dagen later op sociale media en zorgen voor heel wat misnoegde reacties. Ook Portugese jagers veroordeelden de jachtpartij van hun Spaanse collega’s.

Pouco a pouco vanse coñecendo máis datos e fotografías deste “prolífico” día de caza en Azambuja, distrito de Lisboa. pic.twitter.com/vpALaE7jgt — Alberto Mancebo (@AlbertoMancebo) December 25, 2020

Zonnepanelen

Volgens de Portugese jachtfederatie FENCAÇA zijn de Spaanse jagers doelbewust gevraagd om de dieren - waaronder het grootste deel van de hertenpopulatie in het gebied - te doden zodat er plaats vrijkomt voor een zonnepanelenpark. Ook heel wat natuur zou daarvoor moeten verdwijnen. Onder meer de kurkeiken in het gebied, een boom die nochtans beschermd is in Portugal.

Het ministerie van Milieu heeft intussen de jachtvergunning van het gebied ingetrokken en start een onderzoek.