Antwerp bevestigt: trainer Ivan Leko vertrekt dankzij lucratief aanbod naar Chinese topclub

Het hing al dagen in de lucht, nu is het officieel: Ivan Leko verlaat na een half jaar Antwerp en gaat in op het lucratieve aanbod van de Chinese club Shanghai SIPG.

“Bijna twee weken geleden werd de club op de hoogte gebracht van interesse in Ivan Leko door het Chinese SIPG, vandaag/dinsdag ontvingen we een officieel schrijven dat de coach zijn contract beëindigt en The Great Old per direct verlaat. In het verlengde van het vertrek van Ivan Leko vernemen we dat ook Edward Still de overstap zou maken naar China, al is dit nog niet officieel bevestigd”, zo klinkt het in de mededeling. “De club neemt nu de tijd om een nieuwe hoofdcoach aan te stellen. Er zal pas gecommuniceerd worden als die aanstelling bekrachtigd is.”

Leko zou bij Shanghai SIPG, dat in de voorbije Chinese competitie als vierde eindigde, de opvolger moeten worden van Vitor Pereira. De 52-jarige Portugees staat sinds december 2017 onder contract in Shanghai en bezit er nog een doorlopend contract. Hij zou echter mogen beschikken na een tegenvallende campagne in de Aziatische Champions League. De Kroaat zou er op twee seizoenen liefst vijf miljoen euro kunnen opstrijken.

Shanghai SIPG werd in 2018 kampioen van China en gaat dit seizoen aan kop in de Super League. Het heeft bekende namen als Oscar (ex-Chelsea) en Marko Arnautovic (ex-West Ham) in de rangen. De Braziliaan Hulk vertrok begin december bij de club.

Foto: BELGA

De 42-jarige Kroaat streek afgelopen zomer als opvolger van Laszlo Bölöni neer op de Bosuil. Hij leidde Antwerp in augustus meteen naar bekerwinst en kende ook Europees succes. Antwerp overwinterde in de Europa League, met als uitschieter een 1-0 zege tegen Tottenham. In de competitie waren de resultaten niet altijd even standvastig, maar Antwerp blijft als vijfde wel bovenin meespelen na negentien speeldagen.

Hiervoor was de Kroaat actief bij STVV, Club Brugge en Al-Ain. Ten tijde van Operatie Propere Handen zat de gewezen middenvelder één nacht in de cel en werd hij ondervraagd door de politie.