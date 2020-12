China gooit delen van Peking op slot na amper 16 nieuwe besmettingen: “Opnieuw in oorlogsmodus”

In de Chinese hoofdstad Peking zijn op een week tijd zestien nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Een bescheiden aantal in vergelijking met veel andere landen, toch kiest de overheid ervoor om meteen draconische maatregelen te nemen. Zo zijn heel wat delen van de stad opnieuw in lockdown geplaatst en het basisonderwijs moet twee weken vroeger de schoolvakantie starten.

Sportevenementen, feesten, markten of ceremonies zijn in de volledige hoofdstad afgelast. In een tiental stadsdelen,voornamelijk in het noordoostelijke district Shunyi, is men zelfs overgegaan tot een lockdown. De schoolvakantie is er vroeger ingegaan opdat leerlingen thuis zouden blijven en het openbaar vervoer is uitgebreid zodat er minder mensen in dezelfde metrostellen zitten. De lokale gebieden zijn volledig afgesloten voor wie er niet woont en er is ook een massale testoperatie op gang getrokken.

Ruim een miljoen mensen werd er in sneltempo getest, meer dan 900.000 mensen stuurden een test terug waarbij het resultaat negatief was. Wie nog op de testuitslag wacht, moet thuis blijven. Bij de ingang van flatgebouwen staat politie klaar om te controleren of mensen zich ook effectief aan die zelfisolatie houden.

Mensen staan in de wachtrij voor hun Covid-test in Peking, 29 december 2020. Foto: AFP

Oorlogsmodus

En dat terwijl de Chinese overheid op dinsdag slechts zeven bevestigde Covid-19-gevallen aankondigde. Het ging bij elk van hen om een besmetting die voortkwam uit contact met een eerder gemeld geval. Wat het aantal nieuwe besmettingen in één week tijd naar zestien brengt. Genoeg om van een uitbraak te spreken en “opnieuw in oorlogsmodus te gaan”, stelt een woordvoerder van de stad. De nieuwe uitbraak komt bovenop de 972 huidige bevestigde gevallen in Peking.

China heeft begin dit jaar felle kritiek gekregen voor de manier waarop de coronacrisis in de beginfase werd aangepakt. Maar nu worden in het land nog nauwelijks besmettingen gemeld en hoewel de uitbraak daar begon, liggen het geregistreerde aantal besmettingen en het aantal doden flink lager dan in België. Er zouden momenteel iets meer dan 87.000 mensen besmet zijn en het dodental ligt volgens de autoriteiten op 4.634. Ter vergelijking: in België zijn er meer dan 630.000 mensen besmet geraakt, 19.234 mensen stierven aan de gevolgen van het coronavirus.