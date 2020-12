Heeft Trump het nu echt te bont gemaakt? Republikeinen staan voor keuze: stemmen voor hun president of hun partij

Het heeft er alle schijn van dat de greep van de Amerikaanse president Donald Trump op zijn Republikeinse partij stilaan verbrokkelt. Maandag hebben zijn partijgenoten in het Huis van Afgevaardigden voor het eerst, samen met de Democraten dan nog, een veto van Trump weggestemd over de defensiebegroting. En in de Senaat is het twijfelachtig of de Republikeinen de president zullen volgen in zijn eis om een coronacheque van 2.000 dollar te geven aan elke Amerikaan.