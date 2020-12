Dit jaar al 17.515 Belgische doden meer dan gemiddeld: deze regio’s werden in 2020 het zwaarst getroffen door corona

Uit de recentste cijfers van het nationale statistiekbureau Statbel blijkt dat het coronavirus een uitzonderlijk zware impact gehad heeft op het aantal sterfgevallen in ons land. Dit jaar stierven al 17.515 meer mensen dan gemiddeld in de laatste tien jaar. Voor het eerst krijgen we ook een provinciaal ‘resultaat’: sommige regio’s zijn procentueel gezien véél zwaarder getroffen dan andere.