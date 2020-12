Familie van Josepha belaagd door antivaxxers: “Hoeveel hebben ze betaald voor die prik van je oma?”

De eerste Belgen zijn maandag gevaccineerd, maar dat verliep blijkbaar toch niet zonder slag of stoot. Zo kreeg de kleinzoon van de 102-jarige Josepha Delmotte berichten van antivaxxers waarin hem gevraagd werd hoeveel hij had verdiend met het spuitje voor zijn oma.

LEES OOK. Maar één prikje van coronavaccin in plaats van twee: experts willen snellere aanpak, maar beschermt middel dan wel goed genoeg? (+)

Eric, de kleinzoon van Josepha werd langs alle kanten benaderd, vertelt hij aan RTBF. “Dat het onaanvaardbaar was dat ouderen eerst mochten, dat dat onrechtvaardig is. Maar er zijn ook mensen die me beschuldigden dat ik geld zou gekregen hebben om mijn oma te laten vaccineren.”

Familie en verre kennissen

Niet alleen de familie van Josepha werd benaderd, ook personeelsleden van het rusthuis waar ze verblijft werden aangesproken. “Door familie of verre kennissen. Om hen aan te sporen zich niet te laten vaccineren”, vertelt de directeur van het woonzorgcentrum in Bergen. “Maar je mag zeggen wat je wil: ik denk niet dat dit vaccin je dichter bij het einde van je leven zal brengen. Integendeel.”