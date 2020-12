Cijfers gaan eindelijk goede richting uit, maar deze gemeente kleurt nog steeds bloedrood: “Eens het virus binnen zit, kan het snel gaan”

Zulte -

Samen met het West-Vlaamse Mesen staat de gemeente Zulte aan kop van het aantal coronabesmettingen in ons land, met een besmettingsgraad van 560 positieve tests op 100.000 inwoners in de afgelopen week. Dat heeft veel te maken met woon-zorgcentrum Sint-Vincentius. Het rusthuis hield tijdens de eerste golf goed stand, maar de winter is meedogenloos: de helft van alle bewoners en een kwart van het personeel zijn besmet.