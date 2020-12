Daryl Janmaat keert terug naar ADO Den Haag

Daryl Janmaat speelt vanaf Nieuwjaar opnieuw voor Eredivisie-club ADO Den Haag. De 31-jarige Nederlandse rechtsachter ondertekende dinsdag een contract tot de zomer van 2023. Janmaat trainde al anderhalve maand mee bij ADO, nadat zijn contract bij de Engelse tweedeklasser Watford in oktober in onderling overleg werd ontbonden.

“Het is prachtig om terug te komen bij de club waar het voor mij allemaal is begonnen”, reageerde Janmaat op de clubwebsite. “Dit voelt als thuiskomen. Ik wil hier misschien wel mijn carrière afsluiten. Maar ik kom hier zeker niet om af te bouwen. Ik ben fit en gretig.”

De rechtsachter maakte in 2007 zijn debuut in het eerste elftal van ADO. Een jaar later volgde de overstap naar Heerenveen. Vervolgens voetbalde de 34-voudig Nederlands international bij Feyenoord, Newcastle United en Watford. Bij die laatste club, waar hij ploegmakker was van Christian Kabasele, werd zijn nog tot medio 2022 lopende contract twee maanden geleden verbroken.

In de strijd tegen de degradatie kan ADO versterking goed gebruiken. Het team van Belgen Dante Rigo en Samy Bourard staat na veertien speeldagen op de voorlaatste plaats in de Eredivisie. De laatste twee clubs degraderen rechtstreeks.