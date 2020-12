Versterkte controles op terugkerende reizigers tijdens laatste weekend kerstvakantie

De federale politie voert komend weekend extra controles uit op de verplichtingen voor terugkerende reizigers. Er zullen verstrengde controles worden uitgevoerd in de luchthavens en de treinstations en op de wegen, meldt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dinsdag.

LEES OOK. Krokusscenario dreigt: “Skiërs zullen nieuwe coronavariant importeren, wees dringend strenger aan de grenzen” (+)

“We moeten vermijden dat we de situatie die we in maart hebben gekend, opnieuw beleven. Belgen kwamen besmet terug van hun vakantie, wat de verspreiding van het virus in ons land heeft versneld”, zegt Verlinden in een persbericht.

“Om dit te vermijden, controleert de federale politie streng op het invullen van het Passenger Locator Form (PLF). En die controles zullen volgend weekend nog verder worden opgevoerd. Het virus houdt geen rekening met landsgrenzen, alleen mensen kunnen de verspreiding afremmen.”

Canarische eilanden

“Er komen inderdaad versterkte controles, zowel aan de grens als in de internationale stations en op de luchthaven”, zegt de woordvoerster van de federale politie. “We zullen daarbij vooral de vakantiegangers in het oog houden. Voor de luchthaven betekent dat dat we inzetten op de vluchten vanuit zonnige oorden zoals de Canarische Eilanden. Op de snelwegen komen er vooral controles voor terugkerende skiërs. We checken dan het PLF-formulier voor wat betreft de Belgen en de negatieve test voor de buitenlanders die het land binnenkomen”.

Cijfers over hoeveel agenten ingezet zullen worden, wil men bij de federale politie niet geven. De politie is hiermee druk bevraagd, want ook voor de nakende Brexit zijn er manschappen vrijgemaakt om in West-Vlaanderen alles vlot te laten verlopen.

Test aan de grens

Van de roep van experten om van Belgen bij terugkeer standaard een negatieve test te vragen, is alvast Karine Moykens, voorzitter van het interfederaal comité voor testing en tracing, niet overtuigd. “Geen enkel land doet dat”, zegt ze aan De Tijd. “We moeten mensen vooral stimuleren om vrijwillig een test te laten afnemen. Bovendien bestaat het risico dat Belgen bij een negatief resultaat niet meer gemotiveerd zijn om na hun terugkeer in quarantaine te gaan. Je kan dat eventueel wel doen bij mensen die terugkeren uit risicovolle gebieden zoals het Verenigd Koninkrijk.”