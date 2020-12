“Soms is losgeld betalen de goedkoopste oplossing”: hoe hackers onze bedrijven miljoenen afhandig maken

Half januari lag weefgetouwenproducent Picanol wekenlang in de touwen na een cyberaanval en een eis tot losgeld, maandag was het Algemeen Medisch Laboratorium in Antwerpen aan de beurt. En tussendoor werden ook heel wat andere bedrijven slachtoffer. “De vraag is niet langer óf je als bedrijf ooit gehackt wordt, maar wel wanneer”, zegt Geert Baudewijns van Secutec.