Hij mag dan wel premier geworden zijn, toch noemt Alexander De Croo 2020 een rotjaar. Bij een smeulende en door decemberbuien vooral rokende vuurkorf blikt hij terug. “Je wordt geen premier om de horeca te sluiten of om te bepalen hoeveel mensen je mag zien.”

“Dit gesprek gaan we niet snel vergeten.” Alexander De Croo (45) komt na het interview met twee emmers water aangesjouwd om de vuurkorf te doven, zodat die weer in onze auto kan. Het is 24 december, en ...