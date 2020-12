Wanneer de vuilnisophalers er genoeg van hebben: Marseille verworden tot afvalberg

Meer dan 900 ton afval ligt er in de straten van de Franse stad Marseille, waar al voor de dertiende dag op rij wordt gestaakt door de ophaaldiensten. Zij protesteren tegen de slechte werkomstandigheden en de intimidatie door de directie.

Aangezien de kans miniem is dat er dit jaar nog een oplossing wordt gevonden, zijn nu op verschillende plaatsen grote afvalcontainers geplaatst, want de stoepen en pleinen liggen stilaan vol en in het historische centrum van de stad zijn al ratten gesignaleerd. Wie nog vuil buitenzet, riskeert een boete wegens sluikstorten.

De Franse gendarme houdt intussen het hart vast voor oudejaarsnacht. Er wordt sowieso al gevreesd voor rellen omdat veel jongeren de avondklok beu zijn en er op sociale media al is opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. De tonnen afval en vooral de massa’s papier en karton die overal liggen, zijn alleszins ideaal om in brand te steken. Het zou dus niet alleen een stinkende maar ook een vurige jaarovergang kunnen worden in de Franse stad.

Foto: AFP