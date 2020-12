De Italiaanse boerenzoon die de Franse haute-couture-wereld schoffeerde en mode naar de ‘gewone’ winkels bracht

De Frans-Italiaanse ontwerper Pierre Cardin is dinsdag 29 december overleden. Hij gaat de modegeschiedenis in als een visionair ontwerper die naar het heelal tuurde ter inspiratie voor zijn futuristische ontwerpen. Maar hij was even goed de designer die prêt-à-porter in warenhuizen legde, de Beatles aankleedde en zijn fortuin vergaarde door zijn naam op petjes, aanstekers, chocolade en behangpapier te plakken.