Grafdelver steelt gouden tanden van lijken in Duitsland

De Duitse politie is een onderzoek gestart naar een grafdelver die gouden tanden zou hebben gestolen van lijken in de Duitse stad Würzburg, in de deelstaat Beieren. De man wordt beschuldigd van twintig gevallen van grafschennis sinds september 2019.

Zijn werkgever was achterdochtig geworden na een tip en had de autoriteiten gewaarschuwd. Zij hebben tijdens een huiszoeking 30 gram goud en een ring in zijn appartement aangetroffen.

De man was verantwoordelijk voor het opgraven en het opnieuw begraven van doden. Hij zou tanden hebben getrokken van mensen die enkele jaren geleden op de hoofdbegraafplaats in Würzburg waren begraven, waardoor hun identificatie bijzonder moeilijk was.

De verdachte bekende dat hij goud had gestolen van één dode en zei dat hij het aan vrienden wilde laten zien.