Herman Goossens: “Twijfel niet langer en test al wie uit Verenigd Koninkrijk komt in ons land meteen”

Volgens professor Microbiologie Herman Goossens moet ons land zo snel mogelijk alle reizigers uit het Verenigd Koninkrijk beginnen te testen. “Dat kan vrij snel gaan en ik zou niet langer twijfelen”, zegt hij in Het Journaal op VRT.

Herman Goossens vindt dat iedereen die ons land binnenkomt getest zou moeten worden. “Beter dan een negatief resultaat voorleggen, zou ik de test hier uitvoeren”, vertelt hij. “Ik zou een test afnemen op dag 1, hen in quarantaine sturen en nadien nog eens testen op dag 7. Er is fraude met attesten, er zijn ook sneltesten die niet allemaal even betrouwbaar zijn. Ik zou liever hebben dat men bij aankomst in ons land getest wordt.”

Testcentrum op luchthaven

Maar dat blijkt niet zo eenvoudig. “Voor enkele landen is dat moeilijk inderdaad, maar je zou dat voor het Verenigd Koninkrijk wel makkelijk en snel kunnen organiseren. Je kan een testcentrum plaatsen in de luchthaven en in Brussel-Zuid, waar de treinen aankomen en je kan ook afspraken maken met Calais.”

Kan dat allemaal zo snel, nog tijdens deze vakantie? “Voor wie nu op vakantie is, is het moeilijk om dat nog snel te regelen. Maar voor het Verenigd Koninkrijk is het wel mogelijk omdat het op een eiland ligt. Ik zou niet twijfelen.”

Déjà vu

Goossens denkt dat we de Engelse variant niet zullen kunnen buitenhouden uit ons land, ook al verscherpen we onze maatregelen. “We zullen die variant niet kunnen buitenhouden, waarschijnlijk is hij er zelfs al. Hij heeft zich sinds begin september kunnen verspreiden in Londen en omstreken. Maar ik denk wel dat je het onder controle kunt houden. Ik heb eerlijk gezegd een déja-vugevoel: dit lijkt heel erg op de situatie in maart in Italië. Het gaat echt razendsnel.”