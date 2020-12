Jochen neemt in volle coronacrisis twee luxehotels over: “Soms denk ik wat weinig na voor ik beslis”

Je moet het maar doen: in volle coronacrisis twee superdeluxe hotels overnemen, zonder ook maar een greintje perspectief op een concrete heropeningsdatum. De Lanaakse juwelenontwerper Jochen Leën durfde het, met de nodige financiële ruggensteun van zijn Duitse vennoot Rüdiger Pohl.

In normale tijden zou het hooguit een lokaal nieuwtje geweest zijn, de overname van Domaine La Butte aux Bois in Lanaken en Hotel Stiemerheide in Genk, de twee kroonjuwelen van de Limburgse luxehotellerie ...