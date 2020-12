Aanvoerder van Lokeren waar hij een kwarteeuw voetbalde, tot het faillissement in februari. Besloot in oktober om zijn profcarrière stop te zetten en te kiezen voor de nieuwe fusieclub Lokeren-Temse in tweede nationale. Is inmiddels ook ondernemer.

“Het was een kalm oudejaar, twaalf maanden geleden. Lokeren zat toen al in een lange doodstrijd in 1B. Ik kon dat niet van me afschudden. Ook al gingen er alarmsignalen af in het begin, toch had ik zelfs ...