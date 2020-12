Paniek in Engeland door corona: “Voorzitters overwegen winterstop van twee weken na besmettingsgolf”

Er is sprake van coronapaniek in de Premier League. Volgens The Telegraph wordt er zelfs overwogen om de competitie in Engeland twee weken plat te leggen.

Maandag, een bommetje in Manchester. Vijf spelers van Manchester City zijn besmet geraakt met het coronavirus. Vermoedelijk gaat het om de superbesmettelijke Londense variant, die rondging in een hotel waar City vorige week de League Cup-wedstrijd op Arsenal voorbereidde. De wedstrijd tegen Everton wordt meteen afgelast.

Een dag later. Southampton meldt dat trainer niet op de bank zal zitten tijdens de thuismatch tegen West Ham United. Een gezinslid van de Oostenrijker heeft maandag positief getest op het coronavirus, waardoor Hasenhüttl in isolatie gaat. Verder meldt Sheffield United dat er enkele coronagevallen zijn binnen de club. Eerder op de dag raakte bekend dat bij de meest recente testronde in de Premier League een recordaantal van achttien spelers positief heeft getest op het coronavirus. Zo staat ook de wedstrijd tussen Fulham en Tottenham op de helling.

Het heeft er allemaal toe geleid dat er ongerustheid is in het Engels voetbal. De Britse krant The Telegraph meldt dinsdagavond dat de voorzitters van de Premier League-clubs overwegen om de competitie twee weken lang stil te leggen. Ze vrezen een massaal uitstel van League Cup-wedstrijden. Die vrees werd ook aangewakkerd door de afgelasting van negen wedstrijden in de League One en League Two, en de partij tussen Millwall en Watford in de Championship.