Vlaming in Kroatië verrast door zware aardbeving: “Dezelfde beelden als uit de oorlog”

De zware aardbeving die dinsdag Kroatië trof, heeft ook Truienaar Filip Vautmans en zijn Kroatische echtgenote Maja Matanic verrast. Zij waren in de omgeving van de stad Karlovac, toen de aarde daar plots heftig begon te beven. De meeste huizen in hun buurt hielden gelukkig stand. “Maar elders zijn de drama’s groot,” vreest het koppel.

“Maandagnamiddag hadden we al een eerste schok gevoeld,” zeggen Filip Vautmans en Maja Matanic vanuit Kroatië. “Maar dat was niets in vergelijking met wat dinsdag nog zou volgen. Op enkele plaatsen was ...