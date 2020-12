513 wedstrijden op het hoogste niveau en geen enkele prijs: wie is Mauricio Pochettino, topkandidaat als nieuwe coach bij PSG?

Overal waar hij kwam, maakte hij indruk. Maar prijzen pakken, dat deed Mauricio Pochettino (48) nog nergens. Het brak hem bij Tottenham uiteindelijk zuur op. In Parijs wil de Argentijn zijn prijzenkast eindelijk vullen. Na zijn ontslag in 2019 is Pochettino nu topkandidaat om bij PSG de ontslagen Thomas Tuchel op te volgen.