Coronavaccin met ‘winnende formule’ vermoedelijk “pas eind maart of beging april beschikbaar”

Deze krant bracht gisteren het nieuws naar buiten dat de hoerakreten rond het coronavaccin van AstraZeneca in Europa te voorbarig waren. Volgens Britse media zal het Verenigd Koninkrijk zal dat vaccin van eigen bodem eerstdaags een marktvergunning verlenen. Maar het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft nog niet alle kwaliteitsgegevens van AstraZeneca én nog geen officiële aanvraag ontvangen . De nummer twee van het EMA gaf daarom in Het Nieuwsblad te kennen dat de Europese Unie het vaccin van AstraZeneca nog niet zal kunnen goedkeuren in januari.

Dat nieuws circuleerde gisteren op ongeveer elke nieuwssite. Le Figaro, The Guardian, Bild: ze namen onze berichtgeving allemaal over. Niet onlogisch, want het belangt elk Europees land aan: Europa bestelde immers het merendeel van haar vaccins bij AstraZeneca. Gisteren kwam de kwestie dan ook nog eens aan bod op een technische briefing van onze Belgische taskforce vaccinatiestrategie. Daar deelde Xavier De Cuyper, topman van ons federaal geneesmiddelenagentschap, mee dat er inderdaad vertraging zit op de vooropgestelde timing van AstraZeneca. “Het zal ten vroegste eind maart in België beschikbaar zijn”, zei hij. “Of zelfs pas begin april. De vaccins van Janssen Pharmaceutica zullen misschien eerder goedkeuring kunnen krijgen.”