Spaanse politie vindt ‘nazimuseum’ bij Duitse wapenhandelaar

De Spaanse politie heeft een groot wapenarsenaal en talrijke nazimemorabilia gevonden tijdens een razzia tegen wapenhandelaren aan de Costa del Sol. De leiders van de bende, twee Duitsers en een Brit, zijn gearresteerd. Dat meldt het persbureau Europa Press dinsdag, verwijzend naar politiebronnen.

Volgens de politie is een ‘museum’ met naziuniformen, vlaggen en andere nazi-objecten gevonden in het huis van een van de Duitsers, die connecties heeft in extreemrechtse kringen.

In samenwerking met de Duitse federale recherche BKA was vastgesteld dat de andere Duitser, die als veronderstelde gepensioneerde in Coín bij Málaga woonde, in Duitsland werd gezocht vanwege een wapenopslagplaats in de buurt van Hannover.

De drie gearresteerde mannen worden beschuldigd van het vormen van een criminele organisatie, het smokkelen van wapens, munitie en drugs en het vervalsen van documenten.

Bijna 10.000 kogels

Het wapenarsenaal van de bende, die drugssmokkelaars in Zuid-Spanje van wapens voorzag, was ongewoon groot. In totaal werden 121 pistolen, 22 geweren, acht machinepistolen, 9.976 kogels van verschillende kalibers, acht geluiddempers, 273 magazijnen en een granaat met anderhalf kilogram aan explosieven in beslag genomen, schreef Europa Press.

De bende had oorlogswapens die in Oost-Europa onbruikbaar waren gemaakt, opgekocht en in een geheime werkplaats weer functioneel gemaakt.

Het onderzoek was vorig jaar begonnen, toen er steeds meer gevaarlijke wapens opdoken in gevechten tussen rivaliserende drugsbendes in de regio.