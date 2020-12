Enthousiasme over Noa Lang bereikt ook Nederland: “Hij speelt zoals Neymar, met een soort schijt aan zijn omgeving”

Met twee doelpunten en een prachtige assist tegen Eupen speelde Noa Lang zich opnieuw in de kijker bij Club Brugge. “Zijn eerste maanden bij Club zijn een schot in de roos”, aldus onze analist Gert Verheyen. Maar ook in Nederland zijn ze enthousiast over de prestaties van Lang.

“Heel eerlijk? Toen ik voor het eerst van de interesse van Club hoorde, zei ik nee. Ik wilde niet naar België. Het enige wat ik in mijn hoofd had, was slagen bij Ajax. Opeens was mijn droom weg. De eerste wedstrijden van Ajax na mijn vertrek heb ik gewoon niet kunnen kijken. Het ging niet.”

Eerder deze maand was Lang nog doodeerlijk in een interview met Voetbal International over het moment dat zijn manager de naam van blauw-zwart liet vallen. En kijk nu. De 21-jarige aanvaller is een vaste waarde in Brugge en zit aan zes goals en vier assists in zeventien optredens.

Dat is ook de mannen van Voetbal International niet ontgaan. “Iedereen wil met mij over Noa Lang praten”, aldus journalist Süleyman Öztürk. “Niemand wil het hebben over Ruud Vormer. Dat is nochtans een grote meneer én de kapitein van Club. Maar Lang deed het geweldig tegen Eupen. Hij speelt daar met het nummer tien en heeft een bepaald soort vrijheid. Ik moest na een half uur denken van: Is dat nu Noa Lang of Neymar? Ja, Neymar Lang, daar dacht ik aan.”

Foto: Photo News

Stevig compliment voor de ex-speler van Ajax. “Omdat hij speelt met een soort schijt aan zijn omgeving”, klinkt het. “Club Brugge is van een iets minder niveau dan Ajax, internationaal gezien. En hij heeft een lastige periode gekend, maar nu is hij een van de belangrijkste spelers. Bij Ajax en Twente speelde hij altijd aan de zijkant, nu speelt hij met meer vrijheid. Zoals een tien, die achter de verdediging kan duiken. Dat doet hem goed en hij maakt het waar. De kansen die hij krijgt, die pakt hij. Met die hakassist… Daardoor moest ik ook aan Neymar denken, door dat frivole.”

Werkt België dan bevrijdend voor een Nederlands toptalent? “Ik denk het wel”, aldus Öztürk. “Hier heeft iedereen altijd wel een mening over Noa Lang en dan krijg je een bepaald imago. Een moeilijke jongen om mee te werken. Het is een beetje een stoute jongen, op een vrolijke manier dan. In België wordt dat kennelijk als prettig beschouwd. Daar wordt hij ook aanzien, puur als de voetballer. En pas daarna de jongen met de straattaal die wil rappen. Hij is een vrij complete voetballer en maakt nu bij de kampioen van België het verschil. Hij heeft het daar geweldig voor elkaar. Je kan je nu zelfs afvragen of Ajax geen behoefte had aan deze Noa Lang, als nummer tien. Maar als een trainer je niet volledig vertrouwt… Bij Club Brugge is dat wel het geval en dan geeft hij veel terug. Daarom denk ik ook aan Neymar met hem. Zelfs door dat trucje te veel, maar kennelijk heeft hij dat nodig om zich lekker te voelen op het veld. Prima, toch?”