“Zijn trots staat een carrière aan de Belgische top in de weg. Misschien lukt het in een ander land wel voor Ivan Leko”

Ivan Leko heeft een absolute topjob beet. Veel trainers zijn geroepen om coach in China te worden, maar er zijn maar weinig uitverkoren. En zeker bij een topclub als SIPG, waar de Braziliaan Oscar de aanvoerder is en de Oostenrijker Marko Arnautovic de diepe spits. Leko’s overstap zou een triomf moeten zijn, maar dat is het niet. Daarvoor verliep het afscheid van Antwerp te bitter.