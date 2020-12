Een maand geleden nog kampioen, nu staan 9 (!) internationals op straat na “tragische” beslissing: “We wisten van niets!”

Drama in Zweden. Regerend kampioen bij de vrouwen Kopparbergs/Göteborg FC houdt ermee op.

Flashback naar november. De vrouwen van Kopparbergs/Göteborg FC pakken de Zweedse landstitel met een voorsprong van zeven punten op elfvoudig kampioen FC Rosengard dankzij amper tien tegendoelpunten in 22 competitiewedstrijden. Daarnaast kroont Pauline Hammarlund zich tot topscorer met twaalf doelpunten.

In de Champions League loopt het spijtig genoeg fout voor de Zweedse ploeg. In de eerste ronde wordt over twee wedstrijden met 5-1 verloren van de Engelse topclub Manchester City.

Diezelfde avond beslist de clubleiding om de stekker uit de ploeg te trekken, zo blijkt nu. Nog geen twee maanden na het vieren van de titel wordt Kopparbergs/Göteborg FC opgedoekt. De beslissing werd dinsdag meegedeeld aan de speelsters, bij wie negen internationals zijn.

Swedish champions Goteborg announced that they are dissolving their women's team, saying they can no longer compete financially with major European clubs.



They were eliminated from the Champions League by Manchester City less than two weeks ago. pic.twitter.com/gfeBDPs67c — Women's ICC (@iccwomen) December 29, 2020

“Een vrouwenteam dat op zichzelf staat, dat gaat niet in 2021”, aldus voorzitter Peter Bronsmanis. “De vier grootste mannenclubs hebben hun eigen vrouwenteam en daarmee kunnen we niet concurreren. Al helemaal niet met het grote geld van teams als Bayern en Man City. Wij hebben gedaan wat we beloofd hebben: rolmodellen creëren en meisjes aan het voetballen krijgen.”

“Het is tragisch”, reageert Nils Wiberg, de CEO van hoofdsponsor Prioritet Finans. “Dit team was van grote waarde voor heel wat vrouwen in onze stad.”

Verslagenheid

Het nieuws sloeg in als een bom bij de spelersgroep. “Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel”, aldus middenveldster Elin Rubensson. “Ik wist hier niets van, niemand. Ik ben in shock, triest en verward. Ik begrijp hier helemaal niets van. Ik hoop nog steeds dat iemand de club redt.”

So sad to hear about Goteborg FC.



A team in the CL just folding like that. How can that happen ?



A stark reminder of how fragile the women’s game actually is. — Jessica Fishlock MBE (@JessFishlock) December 29, 2020

Bij Kopparbergs/Göteborg FC speelde ook een Nederlandse. “Ik ben wel behoorlijk geschrokken natuurlijk”, reageert Oranje-doelvrouw Loes Geurts bij de NOS. “Opeens zit je gewoon zonder club, echt totaal onverwacht. We hebben een paar weken geleden zelfs nog een nieuwe speelster aangetrokken. Dan lijkt het er niet op dat je gaat stoppen. Iedereen is enorm verrast, in shock, boos, verdrietig, noem alle emoties maar op...”

En nu? “Het resultaat is dat wij allemaal op straat staan, en dat er nog helemaal geen oplossing is. Daar ben ik wel boos over. Er wordt gehoopt dat we opgepikt worden, dat we gered worden door een team. Maar dat vind ik niet concreet genoeg om deze beslissing ineens te nemen.

Kopparbergs/Göteborg FC is overigens niet de eerste Zweedse topclub die plots de boeken neerlegt. In 2014 ging Tyresö FF failliet nadat het een maand eerder de finale van de Champions League gespeeld had.