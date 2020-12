Vanaf januari brengen we mutaties van het virus in kaart

Vanaf midden januari gaat ons land de genetische evolutie die het coronavirus doormaakt structureel in kaart brengen. Dat meldt De Tijd. Dat moet ervoor zorgen dat het virus niet kan ontsnappen aan het vaccin.

Pas wanneer die genetische code volledig is ontcijferd, kan men achterhalen of bepaalde varianten besmettelijker zijn dan andere. Kennis over die varianten is ook noodzakelijk om ze te bestrijden: wanneer er stammen opduiken die resistent blijken voor vaccins, moet dat vaccin een update krijgen. En dus heeft het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) opgedragen om werk te maken van een ‘viruscartografie’. Het doel is om tegen midden januari wekelijks minstens 1.000 positieve stalen onder de loep te nemen om na te gaan met welke variant van het virus de persoon besmet is geraakt. Aan dat doel hangt ook een prijskaartje vast: per staal kost het 100 euro om de genetische code te lezen.