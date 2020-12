Romelu Lukaku dreigt dubbel zo duur te worden voor Inter

Slecht nieuws voor Inter en heel wat andere Italiaanse clubs. Door de coronacrisis leed de Serie A in totaal al meer dan 600 miljoen euro verlies en daar dreigt nu nog een flinke klap bij te komen.

In Italië is er namelijk veel te doen rond het Decreto Crescita, het groeidecreet. Dat decreet uit 2019 houdt in dat buitenlandse werknemers die minstens twee jaar in Italië werken een korting van liefst vijftig procent krijgen op hun belastingen. Heel wat Italiaanse clubs maakten van het belastingvoordeel gebruik om spelers met forse lonen naar Italië te lokken. Zo haalde Inter in de zomer van 2019 onder meer Romelu Lukaku binnen. Alleen duikt er nu één probleem op.

Een jaar nadat het decreet werd opgesteld, is het nog altijd niet officieel van kracht. Bovendien dreigt het inkomstenbureau van de Italiaanse overheid de maatregelen nu te blokkeren, weet het Italiaanse medium Sole24Ore. Dat zou een kleine ramp betekenen voor heel wat Serie A-clubs waaronder Inter, dat de loonkost van onder meer Romelu Lukaku en trainer Antonio Conte zo plots zou zien verdubbelen. Als de situatie niet snel opgelost wordt, dreigt de Serie A in de komende mercato heel wat topspelers te moeten laten gaan omdat de clubs de lonen niet meer kunnen betalen. Aan de inkomende zijde zou de Italiaanse competitie voor heel wat voetballers financieel plots een stuk minder aantrekkelijk worden.