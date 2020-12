AA Gent-spelers luisteren niet naar Hein Vanhaezebrouck en amuseren zich in het buitenland

“Ik heb weet van nog spelers die op vakantie gaan in het buitenland”, liet Waasland-Beveren-verdediger Aleksandar Vukotic gisteren optekenen in onze krant. En inderdaad, sommigen deden zelfs een Alexandre De Bruyn’tje en publiceerden foto’s van hun trip op sociale media. Net als de middenvelder van AA Gent. De Bruyns ploegmaat Igor Plastun zit in Parijs en postte een familieplaatje voor de basiliek van de Sacré-Coeur.

LEES OOK. Alexandre De Bruyn negeert reisverbod van AA Gent en deelt foto op luchthaven, Hein Vanhaezebrouck valt uit de lucht: “Dat is dom”

Een andere ploegmaat, Nurio Fortuna, ging in Portugal naar de kapper en deelde het resultaat op Instagram Stories. Even later verwijderde hij de foto. Niklas Dorsch dook dan weer op in München, waar hij met een vriend op uitstap was. Gent raadt spelers af naar het buitenland te gaan, maar die hebben er kennelijk niet allemaal gevolg aan gegeven.

Igor Plastun zit in Parijs

Niklas Dorsch dook op in München