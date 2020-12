Aantal doden na aardbeving in Kroatië opgelopen tot 7

Het dodental door de zware aardbeving die Kroatië dinsdagmiddag trof, is opgelopen tot zeker zeven. Tientallen mensen raakten gewond. Delen van de stadjes Sisak en Petrinja liggen in puin. Reddingswerkers proberen nog mensen te bereiken die onder het puin liggen.

In Petrinja kwam een twaalfjarig meisje om het leven nadat ze werd bedolven onder het puin. Burgemeester Darinko Dumbovic bevestigde de dood van het kind. “Het is verschrikkelijk, er zijn slachtoffers, er zijn gewonden. We zagen een kind sterven op het hoofdplein”, zei hij tegen de nieuwsportal 24sata.hr. Twintig inwoners van de stad werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de burgemeester is de halve stad verwoest.

In het dorp Majske Polinje, ten westen van Polinje, werden vijf mensen dood gevonden onder het puin van hun huizen. Onder de doden zijn een vader en zijn zoon. Een andere man stierf onder het puin van een kerk in het dorpje Zazina.

Ook de nabijgelegen districtshoofdstad Sisak is zwaar getroffen. De helft van het gemeentehuis is ingestort, aldus burgemeester Kristina Ikic-Banicek. De medewerkers van de gemeente konden zich allemaal in veiligheid brengen. Er waren ook enkele lichtgewonden.

Hulpverleners van het Kroatische Rode Kruis zijn in het gebied om te helpen bij zoek- en reddingsacties, om eerste hulp te bieden en voor psychosociale ondersteuning. Teams helpen bij evacuaties en zetten tenten op voor mensen die hun huis moesten verlaten.

Hele dag naschokken

Het epicentrum van de beving met een kracht van 6.4 lag bij Petrinja, 45 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Zagreb, waar ook veel schade is. De hele dag waren er naschokken, waarbij één bijna net zo krachtig als de beving zelf. De beving was voelbaar in heel Kroatië, maar ook in Oostenrijk, Hongarije, Italië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina en zelfs in Tsjechië en Slowakije.

Slovenië sloot daarom de kerncentrale van Krsko. Die ligt direct aan de grens met Kroatië. Het gaat om een standaardprocedure bij dergelijke situaties. In de Zuid-Hongaarse stad Pécs werd de beving zo sterk gevoeld dat de autoriteiten een groot warenhuis lieten evacueren, meldt een lokale nieuwssite.

