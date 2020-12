Rob Bruisten en Tinny Thiessen uit Maasmechelen zijn aan het dorpsplein in Leut gestart met de opbouw van hun Lego-museum. “Het zal het eerste Lego-museum worden in België”, zegt het van oorsprong Nederlandse echtpaar.

Ik was nog geen zeven jaar toen Sinterklaas een speelgoedtrein van Lego bracht”, begint Rob Bruisten (57) zijn verhaal. “Daarna is de passie blijven groeien. Toen ik zelf kinderen had, bracht Sinterklaas ...