Republikeins kopstuk Mitch McConnell blokkeert stemming over verhoging coronasteun (en zet Donald Trump daarmee een hak)

Mitch McConnell, leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, heeft een poging om de coronacheque voor burgers van 600 naar 2.000 dollar te verhogen, geblokkeerd. President Trump had nochtans zelf om die verhoging gevraagd, en veel Republikeinen steunen hem ondertussen.

Vorige week keurde het Congres een coronasteunpakket ter waarde van 900 miljard dollar goed. Dit hield in dat burgers tot een bepaald maximuminkomen een eenmalige cheque van 600 dollar zouden krijgen. Verrassend opperde Trump dan bezwaren en weigerde hij zijn handtekening te zetten. Hij eiste een verhoging naar 2.000 dollar. De president ging zondag alsnog overstag, tegelijk opnieuw aandringend op die verhoging.

In het Huis van Afgevaardigden ging de Democratische meerderheid op de presidentiële eis in, met steun van talrijke Republikeinen. Ook in de Senaat signaleerden meerdere Republikeinen mee te willen gaan met de verhoging. Onder hen ook Kelly Loeffler en David Perdue die in Georgia hun zetel verdedigen.

Dinsdag probeerde de Democratische minderheid daarom in de Senaat een snelle stemming te verkrijgen. Maar zij stootten op een ‘njet’ van de Republikeinse meerderheidsleider Mitch McConnell, nota bene één van de trouwste bondgenoten van Trump in het Congres.

Het lijkt er echter op dat McConnell toch onder druk zal komen te staan om een stemming te laten doorgaan. De coronasteun hangt namelijk samen met een wetsvoorstel dat de financiële steun aan het ministerie van Defensie regelt. McConnell wilde proberen om die steun apart te behandelen, maar onafhankelijk senator Bernie Sanders liet alvast weten zich daartegen te zullen verzetten.