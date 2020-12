Sinopharm claimt werkzaamheid van 79 procent voor coronavaccin

Het Chinese farmabedrijf Sinopharm zegt dat een van de vaccins die het ontwikkelt tegen het coronavirus, voor 79 procent effectief is. Dat cijfer ligt lager dan wat concurrenten Pfizer en Moderna hebben aangekondigd voor hun vaccins.

Sinopharm is de eerste Chinese farmaceut die cijfers bekendmaakt over de werkzaamheid van een kandidaat-vaccin. De Chinese autoriteiten zijn wel al gestart met de vaccinatie van meer dan een miljoen mensen met producten die nog niet formeel zijn goedgekeurd.

In een persbericht stelt de farmaceut dat het vaccin 79,34 procent werkzaam is. Het vaccin wordt op punt gesteld door het labo CNBG in Peking.

De vaccins van Pfizer/BioNTech (95 procent) en Moderna (94,1 procent) halen weliswaar hogere cijfers. AstraZeneca claimt een werkzaamheid van 70 procent, die 100 procent zou kunnen bereiken met twee dosissen.

China heeft de epidemie op eigen bodem onder controle gekregen en moest klinische tests in het buitenland uitvoeren. Vijf vaccins zitten momenteel in de derde fase. Sinopharm verduidelijkte niet of die tests al zijn afgerond voor het bewuste vaccin.