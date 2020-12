Profvoetballers willen samen met olympische atleten versneld vaccin tegen corona

Het Belgisch Olympisch Comité (BOIC) heeft gevraagd om atleten die komende zomer naar de Olympische Spelen in Tokio vertrekken versneld te vaccineren. De Pro League sloot zich daarbij aan wat betreft profvoetballers.

Een maand geleden al kregen Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en coronacommissaris Pedro Facon de vraag van het BOIC om rekening te houden met de aankomende Olympische Spelen. Vanaf april staan er namelijk heel wat kwalificatietoernooien op het programma, cruciaal voor veel Belgische atleten.

Er is dan ook het verzoek om olympische atleten al vanaf eind februari of eind maart te vaccineren. Het zou gaan om een lijst van zo’n vierhonderd atleten en hun begeleiders.

“Onze atleten zijn een uithangbord en hebben vier jaar zeer hard gewerkt en geïnvesteerd in de Spelen”, aldus BOIC-hoofdarts Johan Bellemans in Het Laatste Nieuws. “Het gaat soms over projecten van multimiljoenen euro’s. Het zou zonde zijn die te ondermijnen door onze atleten later te vaccineren dan in andere landen.”

Ook de Pro League zou voor profvoetballers om een versnelde vaccinatie gevraagd hebben, in het zog van het BOIC. De play-offs starten normaal gezien eind april.