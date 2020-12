Geen 50.000 besmettingen met coronavirus in Wuhan, maar 500.000

Een Chinese studie heeft aangetoond dat bijna een half miljoen mensen vermoedelijk het coronavirus hebben gehad in Wuhan, de stad waar de wereldwijde pandemie begon. Dat is tien keer meer dan het officiële cijfer.

Voor de studie, uitgevoerd door het Chinese Centrum voor Ziektecontrole en Preventie, werden bloedstalen van 34.000 inwoners uit de omgeving van Wuhan en andere steden uit de provincie Hubei getest op de aanwezigheid van antilichamen tegen Covid-19. Ter vergelijking werden ook duizenden inwoners van buiten de provincie getest.

Uit de resultaten zou blijken dat 4,43 procent van de elf miljoen inwoners van Wuhan antilichamen in het bloed heeft. Dat betekent dat ruim 487.000 mensen het virus zouden hebben gehad, bijna tien keer meer dan de 50.354 officieel gemelde gevallen.

Wuhan, de stad waar de uitbraak van het coronavirus begon, ging op 23 januari van dit jaar voor 76 dagen in harde lockdown. Later volgden ook veel andere steden in Hubei, waardoor ongeveer 56 miljoen mensen in een eigenlijke quarantaine werden geplaatst.

Met succes, want volgens de onderzoekers lag het percentage van mensen met antilichamen tegen Covid-19 in het bloed buiten Wuhan veel lager. In de andere steden in Hubei ging het om 0,44 procent en van de 12.000 geteste personen van buiten de provincie hadden er amper 2 antilichamen in het bloed. “Dit toont aan dat de strijd tegen Covid-19, met Wuhan als voornaamste slagveld, succesvol was en de grootschalige verspreiding van het virus in het land kon voorkomen.”