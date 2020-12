Coronavaccin van Oxford en AstraZeneca goedgekeurd in Verenigd Koninkrijk: “Dit zal voor enorme stroomversnelling in vaccinatiecampagne zorgen”

Het Britse geneesmiddelenagentschap heeft het coronavaccin ontwikkeld door de universiteit van Oxford en farmabedrijf AstraZeneca goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. De goedkeuring betekent dat het vaccin zowel veilig als effectief wordt bevonden.

Door de beslissing kan de vaccinatiecampagne nu in een stroomversnelling komen, aldus de Britse openbare omroep BBC. Het Verenigd Koninkrijk heeft 100 miljoen dosissen van het vaccin besteld, voldoende om 50 miljoen inwoners te vaccineren.

De universiteit en het farmabedrijf zijn begin dit jaar gestart met de ontwikkeling van het vaccin. In april werd een eerste (vrijwillige) proefpersoon getest. Sindsdien vonden er grootschalige klinische onderzoeken plaats om de effectiviteit van het vaccin te testen.

Daaruit bleek eerder dat het vaccin minder effectief is dan het vaccin van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNtech, dat al in ons land goedgekeurd is. Uit voorlopige resultaten blijkt een effectiviteit van 62 tot 90 procent, tegenover 95 procent voor BioNTech en Pfizer. Eerder deze week maakte Pascal Soriot, de CEO van AstraZeneca, wel bekend dat het vaccin - onder de juiste dosering - voor de volle 100 procent zou beschermen tegen een ernstig ziekteverloop van Covid-19. “De winnende formule”, zo luidde het.

Eerder werd in het Verenigd Koninkrijk ook het vaccin van Pfizer-BioNTech al goedgekeurd en intussen kregen al meer dan 600.000 Britten het vaccin toegediend. “Maar het vaccin van Oxford-AstraZeneca zal voor een enorme stroomversnelling zorgen in de vaccinatiecampagne”, zo meldt de BBC. “In tegenstelling tot dat van Pfizer moet het Oxford-vaccin niet bewaard worden bij -70 graden Celsius, waardoor het veel makkelijker naar woon-zorgcentra en huisartsenpraktijken gebracht kan worden.”

België

Ons land heeft ook ingetekend op 7,5 miljoen dosissen van het Oxford-vaccin, maar een goedkeuring is bij ons nog niet voor meteen. Daarvoor is het wachten op het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).“Het zal ten vroegste eind maart in België beschikbaar zijn. Of zelfs pas begin april”, aldus Xavier De Cuyper, topman van ons federaal geneesmiddelenagentschap. “De vaccins van Janssen Pharmaceutica zullen misschien eerder goedkeuring kunnen krijgen.”