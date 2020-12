Vluchtelinge die bekendstond als “voorbeeld van integratie”, vermoord in Italië

Agitu Ideo Gudeta, een Ethiopische vluchtelinge die in Italië bekendstond als een “voorbeeld van integratie”, is dinsdag om het leven gebracht. Een 32-jarige man die voor de vrouw werkte, heeft de feiten intussen bekend.

Gudeta moest in 2010 de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba ontvluchten na meerdere doodsbedreigingen omdat ze zich had uitgesproken tegen de frauduleuze praktijken van de overheid en enkele multinationals. Ze kwam uiteindelijk in het Noord-Italiaanse Trente terecht, waar ze eerst werk vond in een café om later met haar gespaarde geld een geitenboerderij te beginnen.

De boerderij in de Mocheni-vallei, ‘La capra felice’ of ‘De blije geit’ genaamd, werd een succes en ook Gudeta zelf werd een graag geziene inwoonster. Ze werd in de Italiaanse media meermaals opgevoerd als “voorbeeld van integratie”. “Na jaren van racistische dreigementen had ze eindelijk rust gevonden”, zo schrijft de krant Corriere della Sera onder meer. Een lokale krant riep haar in het verleden dan weer uit tot “de bekendste herderin van de regio Trentino” en “de koningin van de blije geiten”.

Dit jaar werd ze echter opnieuw meermaals het slachtoffer van racisme. Zo werd ze onder meer aangevallen door een man toen ze een van haar melkmachines aan het schoonmaken was. “Ik vermoord je, je bent een slechte neger”, riep de dader onder meer. De man werd begin dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden.

Een nieuwe aanval is nu fataal afgelopen. Gudeta werd in haar slaapkamer met een hamer het hoofd ingeslagen. Omdat Gudeta niet opdaagde voor een afspraak, sloeg een buurman dinsdagavond rond 18 uur alarm, maar de vrouw was al dood toen de ordediensten ter plaatse kwamen.

De politie startte meteen een onderzoek en kon al snel een verdachte oppakken. Het gaat om een 32-jarige man van Ghanese afkomst die voor Gudeta werkte, zo meldt Corriere della Serra. De man heeft de feiten intussen bekend. Het motief van de man is voorlopig niet duidelijk, al zou een ruzie over een onbetaald salaris mogelijk aan de oorzaak liggen. De politie onderzoekt ook nog of de vrouw voor haar dood nog verkracht werd.