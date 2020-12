Harry en Meghan maken hun eerste podcast (en vooral het accent van zoontje Archie valt op)

De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle hebben hun eerste podcast voor Spotify gelanceerd. In de 34 minuten durende podcast blikken de hertog en hertogin van Sussex samen met een rist beroemdheden terug op het jaar 2020. De echte hoofdrol is echter weggelegd voor hun éénjarig zoontje Archie.

Het gaat niet om hun persoonlijke leven, de podcast ‘Archewell Studio’ heeft duidelijk als doel om hoop te brengen na het coronajaar 2020. “Wat het leven ook brengt, geloof ons als we zeggen dat liefde uiteindelijk wint”, zegt Meghan Markle onder meer. Het koninklijke echtpaar laat onder meer ook zanger Elton John, presentator James Corden, auteur Matt Haig en tennistopper Naomi Osaka aan het woord in de eerste aflevering. “Al hun boodschappen komen op hetzelfde neer”, vervolgt Markle. “De kracht van verbinding. Duisternis kan duisternis niet uitdrijven, alleen licht kan dat doen.”

De les die we geleerd hebben in 2020, is volgens prins Harry “hoe belangrijk het is om voor elkaar zorg te dragen en hoe betekenisvol onze vriendschappen zijn”. “Ook als ze fysiek onmogelijk waren”.

Het meest opmerkelijke moment van de podcast komt echter helemaal op het einde, als Archie, het éénjarig zoontje van Harry en Meghan, de luisteraars een “gelukkig nieuwjaar” wenst… met een licht Amerikaans accent. Benieuwd wat ze daar in het Verenigd Koninkrijk van vinden.

Foto: AP

De volledige podcast is hier te beluisteren.