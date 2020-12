Politie neemt 900 kilo illegaal vuurwerk in beslag in ondergrondse garage in Koekelberg: “Minste vonk had grote schade kunnen veroorzaken”

Brussel / Koekelberg - De lokale politie van de zone Brussel West heeft vorige week 900 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in een ondergrondse garage in Koekelberg. Dat komt overeen met 171,8 kg explosief poeder, zo meldt het Brusselse parket.

De vondst dateert al van 24 december, maar werd pas woensdag bekendgemaakt. Op 24 december kon de politie twee personen oppakken die een grote hoeveelheid verboden vuurwerk vervoerden. Verder onderzoek leidde naar een ondergrondse garagebox in Koekelberg, waar meerdere kubieke meters vuurwerk werden ontdekt. In totaal nam de politie maar liefst 900 kilo vuurwerk in beslag, wat overeenkomt met 171,8 kg explosief poeder.

“De opslagomstandigheden waren bijzonder gevaarlijk”, zegt het Brusselse parket. “Onder de in beslag genomen producten waren er zelfs enkele met explosiegevaar. De minste vonk had grote schade kunnen veroorzaken.”

De voorbije weken pakte de politie Brussel West ook al vier personen op die illegaal vuurwerk aan de man brachten. Daarbij werd 220 kilo vuurwerk in beslag genomen, wat de totale hoeveelheid in beslag genomen illegaal vuurwerk op meer dan 1 ton brengt.