Alle agenten van station Brussel-Zuid melden zich ziek bij de start van strengere grenscontroles: “Dat ze het maar zelf uitzoekt”

Brussel - De 250 agenten van de spoorwegpolitie die instaan voor de grenscontrole in Brussel-Zuid, hebben zich allemaal ziek gemeld. Net vandaag, bij de start van de strengere grenscontroles, gaf de directrice 82 agenten een ‘functioneringsnota’ en een sanctie omdat ze niet in orde zijn met het aantal verplichte schietbeurten waar ze jaarlijks aan moeten deelnemen. “Straf: net zij moet die schietoefeningen organiseren en dan verwijt ze ons dit. Dat ze het dan maar zelf uitzoekt.”

De groots aangekondigde grenscontroles lijken te verzanden in chaos, alvast in het internationaal station van Brussel-Zuid, waar woensdag twee Eurostartreinen verwacht worden uit Londen en Amsterdam.

Allemaal ziek

De agenten van de spoorwegpolitie die instaan voor de controles hebben zich collectief ziek gemeld, uit onvrede met hun directrice. Die had 82 van hen een functioneringsnota plus administratieve sanctie gegeven omdat ze niet in orde zijn met hun schiettesten. De agenten hebben daarop beslist om zich allemaal ziek te melden.

“Die functioneringsnota is de wereld op zijn kop”, zegt Mario Thys van de vakbond NSPV. “De directrice moet instaan voor de organisatie van die schietproeven. Als ze daar niet in slaagt, is dat vooral haar fout en niet die van het personeel. Het is pure onbekwaamheid die men afwentelt op de kap van de hardwerkende agenten. Begrijpelijk dat die foert zeggen.”

Normaal gezien moeten agenten elk jaar vier schietproeven doen. “Maar velen zijn inderdaad niet in orde door het coronavirus, omdat er nog amper schietstanden open zijn en omdat de mensen door het personeelstekort geen tijd kunnen vrijmaken voor hun test.”

En de controles dan?

Wel heel sneu voor de minister die dinsdag nog maar de versterkte controles aankondigde. “Heel spijtig inderdaad. Maar die goednieuwsshow moet stoppen. De politie kan al die bijkomende taken door falend beleid gewoon niet meer trekken. Dat is de waarheid.”

Een opmerkelijk detail. Net vandaag, woensdag, zou de commissaris-generaal naar Brussel-Zuid gaan om de grenscontroles aan te kondigen. Dat bezoekje is alvast opgeschort. De federale politie reageerde nog niet, maar we vernamen wel al dat er elders agenten gezocht worden om de taken van de zieke collega’s over te nemen.