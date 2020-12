GEMS-voorzitter Erika Vlieghe vraagt strengere controle aan de grens: “Waarom geen kamers huren in hotels om mensen te isoleren?”

De GEMS-experten raden de regering aan om Belgen strenger te gaan controleren aan de grens. Die moeten nog geen negatieve coronatest kunnen voorleggen als ze het land opnieuw binnen willen, daar willen de experten nu verandering in brengen. “Waarom geen kamers huren in hotels, dat doen ze ook al in het buitenland”, stelt Erika Vlieghe, infectioloog en voorzitter van de GEMS, voor.

Er moet strenger worden opgetreden aan onze grenzen, vinden de experten. En niet alleen voor buitenlanders die ons land binnen willen, maar ook voor Belgen die naar huis willen terugkeren. Zeker nu de Britse variant in steeds meer landen opduikt. “We hadden voordien ook al onze bezorgdheid geuit over reizigers. Maar die bezorgdheid wordt nu versterkt gezien de periode, mensen komen massaal terug van vakantie. En dan is er nu ook het Britse virus. We moeten er echt alles aan doen om dat virus buiten te houden. En dat kan met behulp van strengere controles op de quarantaine én een verplichte coronatest, ook voor Belgen”, legt Vlieghe uit.

Coronahotels

Maar alleen gaan testen is volgens Vlieghe niet voldoende, daarom pleit ze ervoor om verblijfplaatsen te voorzien voor wie terugkeert maar thuis niet in isolatie kan blijven. “Wie een positieve coronatest heeft moet in isolatie. Bij een negatieve test moet je gewoon in quarantaine. Dat zijn twee elementen die veel strikter moeten worden opgevolgd en gecontroleerd. Want een test alleen is niet genoeg. De mensen die positief testen moeten we echt kunnen afschermen van de maatschappij om zo verspreiding tegen te gaan. Dat gaat dan over reizigers maar ook over diegenen die klein behuisd zijn. Want als binnen het gezin één persoon positief test, dan is het heel moeilijk om die te gaan isoleren.”

De oplossing volgens Vlieghe: coronahotels. “In bepaalde landen worden al kamers gereserveerd in hotels. Dit kan een oplossing zijn om mensen die positief testen te scheiden van anderen. We hadden dat eerder ook al gesuggereerd, maar dat moet natuurlijk ook georganiseerd worden. Want het zou een deel van de oplossing kunnen zijn. ”

Het advies van de GEMS-experten om strenger te gaan controleren werd gisteren overgemaakt aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). “Dat advies wordt momenteel in detail bekeken”, zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van de minister.

