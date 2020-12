Belgen bleven met kerst vaker thuis dan mensen in buurlanden: “Uitstekend resultaat, maar ook oudejaarsnacht wordt cruciaal”

De Belgen zijn op kerstdag meer thuisgebleven dan de mensen in de buurlanden. Dat blijkt uit cijfers die viroloog Steven Van Gucht gaf op de dagelijkse persconferentie rond Covid-19.

De Belgen bleven op kerstdag 28 procent van de tijd thuis, tegenover 22 procent in Nederland, 23 procent in Frankrijk, 25 procent in Duitsland en 27 procent in het Verenigd Koninkrijk. “Dat mogen we een uitstekend resultaat noemen”, zei Steven Van Gucht. “Mensen hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep om kerst thuis te vieren in de eigen bubbel. Als we dat kunnen doortrekken naar Nieuwjaar en de rest van de kerstvakantie, zullen we ongetwijfeld het nieuwe jaar met een pak minder besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens kunnen inzetten.”

Daling in mobiliteit = daling in nieuwe besmettingen

De daling in het aantal verplaatsingen was al opvallend in het begin van de kerstvakantie, gaf de viroloog mee. De mobiliteit zat op het niveau van de herfstvakantie. Enkel tijdens de eerste lockdown werd er nog 3 procent meer thuisgebleven, maar toen waren de niet noodzakelijke verplaatsingen verboden.

Het aantal verplaatsingen om te gaan winkelen bleef wel stijgen tot vlak voor kerstdag, maar de ritten voor vrije tijd en werk gingen in dalende lijn. Volgens de viroloog kunnen we concluderen dat de daling in mobiliteit overeen komt met de terugloop van de besmettingen. Tussen 20 en 26 december werden elke dag gemiddeld 1.801,4 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 29 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor.

“De werkelijke daling is vermoedelijk wel minder uitgesproken dan de cijfers laten uitschijnen, omdat er tijdens de feestdagen minder getest wordt”, zei Van Gucht. “Maar we mogen toch spreken van een echte daling, gezien het aantal vastgestelde besmettingen een stuk sneller daalt dan het aantal tests. Ook het percentage positieve tests daalt nog licht.”

De daling doet zich voor bij alle leeftijdsgroepen, in alle gewesten en in alle provincies. De grootste daling wordt waargenomen bij kinderen onder de tien en bij negentigplussers. De meeste besmettingen worden nu vastgesteld bij twintigers, dertigers en vijftigers.

Oudejaarsnacht

We hebben het met kerst dus uitstekend gedaan, maar dat wil niet zeggen dat we met oudejaarsnacht de regels aan onze laars mogen lappen. “Eén avond de teugels vieren kan binnen enkele weken een wrange bijsmaak krijgen”, zo waarschuwde Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum tijdens de persconferentie. “Een feestje thuis met een aantal vrienden lijkt misschien een veilige manier om oudejaarsnacht te vieren, maar dergelijke evenementen kunnen het begin zijn van nieuwe clusterbesmettingen. Ze bieden het virus de ideale omstandigheden om zich te verspreiden. Oudejaarsnacht wordt dus cruciaal. We kunnen elkaar dit jaar niet alleen een goede gezondheid wensen, we kunnen er ook allemaal toe bijdragen door onze verantwoordelijkheid te nemen.”

