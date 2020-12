Een van de grootste werkgeversfederaties van ons land ziet komende jaren “zeer weinig” ruimte voor extra loon

Er is de komende jaren “zeer weinig” marge voor extra loon. Dat zegt de technologiefederatie Agoria, een van de belangrijkste werkgeversfederaties van het land.

Binnenkort zitten de vakbonden en werkgevers opnieuw rond de tafel om te onderhandelen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar.

Maar voor Agoria, de koepelorganisatie van de technologische bedrijven, is duidelijk dat op korte termijn alles ingezet moet worden op het bewaken van de totale loonmassa. “We moeten de loonkost onder controle houden”, klinkt het bij Agoria. “Werknemers moeten kunnen worden beloond, maar de totale loonkost moet dezelfde blijven.”

Of anders gezegd: “Er is zeer weinig ruimte voor meer loon”, aldus Bart Steukers, die in april CEO wordt van Agoria.

De technologiefederatie telt bijna 2.000 bedrijven als lid. Meer dan 310.000 mensen werken in de sector.